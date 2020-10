Aurélie Bonnan (Nantes-Rezé) : « On ne peut pas gagner un match en encaissant 40 points par mi-temps »

LFB

Crédit photo : Théo Quintard

« On est mitigé car il y a à la fois des choses positives et des choses négatives », commentait Aurélie Bonnan après la défaite du NRB au RVBC ce samedi pour l'ouverture du championnat (86-75). « On n’explose pas pendant le match et on avait un plan de jeu que l’on n’a pas bien suivi.» Car encaisser 86 points en Vendée n'était pas forcément souhaité...

« On perd le match sur de grosses erreurs (défensives) et sur des ballons perdus. Contre des équipes de ce calibre-là, on le paye cash. Elles ont très bien réussi à utiliser nos pertes de balles. On doit être capable d’être pour rigoureux sur 40 minutes. Face à la montée en puissance de La Roche défensivement, on a eu peu reculé. »

Toutefois, Aurélie Bonnan - en binome avec Camille Aubert - peut se satisfaire de ne pas avoir abdiqué face à cette hargneuse équipe du RVBC. Et même de la bonne première sortie de Marie Mané (19 points à 5/9 aux tirs pour 13 d'évaluation) appelée à prendre du galon cette saison.

« Ça reste un premier match de saison, il y a encore pas mal de pistes de travail en espérant qu’on réussisse à corriger rapidement nos erreurs pour le match de mercredi (réception de Landerneau, ndlr). Mais le point positif, c’est qu’il y a de la marge. On ne peut que s’améliorer. On ne peut pas gagner un match en encaissant 40 points par mi-temps. On est censée être une équipe défensive mais on ne l’est pas encore. On n’est pas une équipe à marquer 80 points tous les week-end. »

