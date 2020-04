Aurélie Bonnan future coach de Nantes-Rezé

LFB

Crédit photo : GPJ

La saison LFB 2019/20 terminée plus tôt que prévue à cause du coronavirus, Emmanuel Coeuret a confirmé qu'il ne serait plus l'entraîneur de Nantes-Rezé. Selon nos informations, le club a décidé de promouvoir Aurélie Bonnan au poste de coach principale. L'ancienne internationale française a déjà officié sur les bancs LFB puisqu'elle était l'adjointe de Rachid Méziane au BLMA en 2017/18 avant d'assister Alexandre Taunais sur la deuxième partie de saison 2018/19, alors qu'Emmanuel Coeuret s'était mis en retrait.

Question recrutement, Aurélie Bonnan pourrait parvenir à convaincre l'ancienne meneuse Bintou Marizy (ex Dieme, 1,67 m, 36 ans) de revenir en France, après une saison en Hongrie du côté de Pecs.