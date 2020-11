Avant l'EuroLeague, Basket Landes, Bourges et l'ASVEL l'emportent en LFB

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Afin d'être libres la semaine prochaine pour jouer en EuroLeague, Basket Landes, Bourges et l'ASVEL ont joué ce mercredi soir en Ligue Féminine de Basket. Et elles ont toutes gagné.

Invaincu, Basket Landes s'en est sorti à Charnay (69-72) grâce à Miranda Ayim (20 points) et deux contres finaux d'Aby Gaye, de retour à la compétition. Egalement diminué, Bourges a été accroché par Charleville-Mézières mais les Berruyères sont parvenus à finir devant (72-68) en s'appuyant notamment sur une Isabelle Yacoubou dominante (15 points à 6/10 aux tirs et 8 rebonds pour 17 d'évaluation en 25 minutes). En revanche, la soirée a été nettement plus tranquille pour l'ASVEL qui a battu La Roche Vendée 86 à 61. Ingrid Tanqueray (13 points à 5/6 aux tirs et 9 passes décisives pour 22 d'évaluation) & co ont fait le trou dans le troisième quart-temps (27-9).

Au classement, Basket Landes (6 victoires en 6 matchs) reste en tête de la LFB, devant Bourges (5 victoires en 5 matchs). L'ASVEL bascule en positif (3 victoires et 2 défaites).