Avec une agressivité défensive retrouvée, La Roche Vendée bat facilement Landerneau

"La performance est avant tout défensive". Emmanuel Body, le coach yonnais a (presque) tout résumé en quelques mots. En manque d’agressivité défensive ces derniers matchs, La Roche Vendée BC a facilement dompté le Landerneau BB, en encaissant seulement 55 points. Du moins, les Yonnaises ont fait un début de rencontre canon (16-9, 6’). "C’est clairement notre entame de match qui fait la différence", appuie le technicien natif de Cholet. "Landerneau a quelques tirs à 3-points ouverts. Et si elles les mettent, ce n’est plus la même rencontre."

"Un non match et ça commence à faire beaucoup"

De match, il n’y en aura eu que très peu du côté breton. Distancées à la mi-temps (44-25, 20'), Virginie Bremont (11 points à 4/7 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes pour 14 d'évaluation) et ses coéquipiers ont compté jusqu’à vingt-huit points de retard dans le dernier quart-temps (74-46, 34'), avant de s'incliner lourdement (82-55, 40').

"C’est un non match et ça commence à faire beaucoup", pestait Stéphane Leite après la quatrième défaite de rang en LFB. Malgré une jolie performance contre Basket Landes en Coupe de France le week-end dernier, les Bretonnes n'ont pas été assez conquérantes. "On a eu peur de jouer rapidement quand on a vu l’intensité de La Roche et on n’était pas prêts. On n’a pas réussi à jouer notre basket et c’est récurrent. C’est compliqué quand rien ne fonctionne, tant offensivement que défensivement."

Branchées sur courant alternatif depuis le début de saison, les Yonnaises se sont, elles, une nouvelle fois appuyées sur Tiffany Clarke (19 points à 9/11 aux tirs et 9 rebonds pour 25 d’évaluation) dans la peinture pour reprendre le goal average (-8, 83-75) et signer une première victoire à domicile en 2021. De quoi fêter comme il se doit les 34 ans de Soana Lucet, avant de recevoir samedi le Tango Bourges Basket (15 victoires en 15 matchs).

