Avec une Céline Dumerc clutch, Basket Landes remporte le choc chez l'ASVEL

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Ce vendredi devant les caméras de la chaîne L'Equipe, les Lyonnaises recevaient Basket Landes pour un choc de haut de tableau. Privées d'Héléna Ciak, blessé au pied, les Lionnes ont concédé une très courte défaite à domicile face à une solide équipe de Basket Landes (70-71) qui a mené durant la quasi totalité de la deuxième mi-temps.

Un match très engagé

Dès l'entame de match, les Lionnes mettent du rythme et s'appuient sur un jeu de transition efficace pour creuser un premier écart dans ce match, obligeant Julie Barennes à stopper le jeu (13-5, 6e). En sortie de temps mort, Basket Landes réagit grâce à l'efficacité de Miranda Ayim (11 points, 9 rebonds, 19 d'évaluation) et recolle au score. A l'issue d'un premier quart temps très offensif, c'est l'ASVEL qui fait la course en tête (23-15, 10e).

Céline Dumerc en patronne

A l'inverse des dix premières minutes, les Landaises entament le deuxième quart-temps par un terrible 10-3 pour revenir à hauteur des Lyonnaises (26-26, 12e). Les Landaises se montrent plus agressives et plus efficaces sous le cercle mais les joueuses de Valéry Demory ne paniquent pas et se reposent sur le duo Michelle Plouffe (22 points, 10 rebonds, 3 passes, 27 d'évaluation) - Nayo Raincock-Ekunwe (14 points, 1 rebond, 12 d'évaluation) pour rester au contact. Les Landaises posent beaucoup de problèmes aux Rhodaniennes dans ce deuxième quart temps. Dans le sillage d'une excellente Valériane Vukosavljevic (18 points, 3 rebonds, 19 d'évaluation), Basket Landes parvient à inverser la tendance et vire en tête à la pause (35-39, 20e).

Après la pause, les joueuses de Julie Barennes redémarrent le match par un 10-0 réalisé en deux minutes (38-52, 22e). Mais l'ASVEL ne baisse pas les bras. Plus impliquées défensivement, les Lyonnaises comblent peu à peu leur retard grâce à la grosse activité d'Alysha Clark (14 points, 2 rebonds, 4 passes, 14 d'évaluation). A dix minutes du terme, ce sont cependant toujours les Landaises qui dominent les débats (55-61, 30e). Pour son 200e match en Ligue Féminine, Marine Johannès (9 points, 4 rebonds, 6 passes décisives, 7 d'évaluation) se réveille au meilleur des moments pour permettre à son équipe de repasser devant (68-67, 38e). Mais Céline Dumerc (9 points, 4 rebonds, 4 passes, 9 d'évaluation), célébrée en début de rencontre, fait parler l'expérience et pesé énormément en fin de match. De quoi permettre à son équipe, auteur d'une magnifique saison LFB jusqu'ici (13 victoires, 2 défaite), de s'imposer d'un petit point à Mado Bonnet (70-71) et d'éloigner la formation de Valéry Demory (9 victoires, 4 défaites). Et de mettre la pression sur Bourges qui joue à Lattes ce dimanche.

En espérant récupérer Héléna Ciak d'ici là, les Lyonnaises vont devoir vite "switcher" dans leur tête pour se concentrer sur le quart de finale de l'EuroLeague, face à Sopron.

Pour accéder aux statistiques de la rencontre, cliquez ici