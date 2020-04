Basket Landes : Deux recrues de poids et surtout une vraie continuité

LFB

Crédit photo : FIBA

Basket Landes est un club apprécié et appréciable. Sa dynamique, son histoire, l'ambiance dans la salle, la qualité de vie dans le Sud-Ouest, l'aspect humain de la structure, l'ambition raisonnée (l'EuroLeague pour 2022) mais l'ambition quand même... Tout un cadre qui a amené le club des Landes a réussi à faire revenir l'une des meilleures joueuses du circuit européen, Valériane Vukosavljevic, mais aussi une top prospect française, Kendra Chery. Ces deux joueuses vont renforcer un groupe qui par ailleurs ne devrait être que peu modifié.

Selon nos informations, l'arrière Mamignan Touré va s'en aller après deux ans sur place. L'ailière tchèque Romana Hejdová, partie pour rester également, va finalement être remplacée par Valériane Vukosavljevic. Enfin, Marie-Bernadette Mbuyamba va rejoindre le BLMA.

Autrement,la coach Julie Barennes va pouvoir conserver une large partie de son effectif. Les intérieures Miranda Ayim et Aby Gaye sont annoncées restantes, de même que les meneuses Céline Dumerc et Marie-Eve Paget. Reste à connaîte les situations des trois autres joueuses, la meneuse espagnole Ana Suarez, l'arrière Lidija Turčinović (arrivée en cours de saison) et l'intérieure canadienne Katherine Plouffe. Mais l'objectif est à la stabilité.

L'effectif prévisionnel de Basket Landes pour 2020/21 :