Basket Landes : Ijeoma Ajemba en renfort durant l'arrêt de Clarissa Dos Santos

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Dimanche, Basket Landes a joué et perdu le Match des Champions contre Lattes-Montpellier. Les championnes de France en titre ont du jouer cette rencontre avec seulement six joueurs professionnelles confirmées. A quelques jours du lancement de la saison de LFB, et surtout avant une saison éreintante avec en plus les matches d'EuroLeague à jouer, l'équipe devait se renforcer.

Parmi les pièces manquantes dimanche, il y avait l'intérieure Clarissa Dos Santos (1,85 m, 33 ans). Touché au ménisque et cartilage du genou, la Brésilienne est arrêtée pour 4 à 6 semaines. En son absence, le club va aligner Ijeoma Ajemba (1,87 m, 26 ans). Auparavant, l'internationale nigérianne a joué en Espagne, Pologne et Porto-Rico. L'ancienne joueuse d'Old Dominion (NCAA) "devrait arriver en France cette fin de semaine et le club espère sa qualification pour la seconde journée de LFB face à Charnay", indique le club.

Par ailleurs, la coach Julie Barennes va pouvoir réintégrer la meneuse Marina Fauthoux dans son effectif, et ce normalement dès ce samedi contre Tarbes pour la première journée de LFB. En revanche, il va falloir encore attendre pour Sophie Cunningham (recrutée pour remplacer Valériane Vukosavljevic) puisqu'elle s'est qualifiée pour les demi-finales des playoffs de WNBA avec Phoenix.