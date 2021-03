Basket Landes : Miranda Ayim mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2020-2021

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

C'est avec vive émotion que Basket Landes a annoncé que Miranda Ayim (1,90 m, 29 ans) mettra fin à sa carrière de basketteuse professionnelle à l'issue de la saison 2020-2021.

Arrivée au club en 2015, l'internationale canadienne a toujours été fidèle à Basket Landes depuis. Reconnue pour ses qualités athlétiques, Miranda Ayim est surtout une joueuse polyvalente de s'exprimer loin ou proche du cerclei.

Après six saisons dans les Landes, l'ancienne joueuse de Toulouse a décidé de raccrocher les baskets. Celle qui était en passe d'obtenir la nationalité française début 2020 possède un très palmarès déjà garni (Championne des Amériques en 2015 et 2017, Jeux Panaméricains en 2015, Championne de Pologne en 2011, une Supercoupe de Pologne en 2009) et tentera de le garnir un peu plus en fin de saison avec un titre de championne de France.

Taulière aux côtés de Céline Dumerc au sein de l'effectif de Basket Landes, sa présence dans le vestiaire et sa dissuasion sur les parquets manqueront assurément au club la saison prochaine. Toutefois, le club devrait attirer du lourd dans la raquette avec des dossiers en cours de finalisatin.