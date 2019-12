Basket Landes : Saison terminée pour Marie-Bernadette M'Buyamba

LFB

Crédit photo : FIBA

Sa sortie sur blessure jeudi soir en 8e de finale de la Coupe de France féminine contre Charnay ne laissait guère de doute. Marie-Bernadette M'Buyamba (1,85 m, 26 ans) souffre d'une rupture des ligaments croisés indique Sud-Ouest. Sa saison est d'ores et déjà terminée.

C'est un coup dur pour son équipe de Basket Landes qui réalise une superbe saison jusqu'ici (6 victoires et 2 défaites en LFB, 6 victoires en 6 matchs d'EuroCup). Arrivée en cours de saison pour remplacer l'Estonienne Mailis Pokk, "Maybe" a été prolongé durant l'intersaison. Elle tournait jusqu'ici à 4,1 points à 33% de réussite aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2,8 fautes provoquées pour 4,6 d'évaluation en 19 minutes.

Basket Landes va chercher une remplaçante mais celle-ci devrait arriver après la trêve. L'équipe de Julie Barennes reçoit le champion de France en titre, l'ASVEL, ce samedi pour la 9e journée de championnat.