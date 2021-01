Basket Landes, l'ASVEL et Landerneau retrouvent la victoire, Bourges déroule

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Bulles sanitaires obligent, les équipes engagées en EuroLeague et EuroCup ont toutes avancé leur rencontre LFB ce mercredi afin d'être disponibles dès dimanche, pour un premier match européen mardi prochain.

Basket Landes rebondit vite

Quatre jours après leur défaite respective contre Bourges et Lattes-Montpellier, Basket Landes et l'ASVEL Féminin ont ainsi retrouvé la victoire contre des équipes compétitives. Les joueurs de Julie Barennes sont ainsi allées l'emporter chez les Flammes Carolo, faisant l'écart au retour des vestiaires. Le score final (68-74) laisse d'ailleurs croire à un match plus serré qu'il ne l'a été.

"On a fait un match très solide en leur faisant mal à l'intérieur, ce qui nous a permis de vite rebondir après l'échec de samedi, a commenté la coach Julie Barennes dans Sud-Ouest. On a su empêcher Charleville de jouer son jeu, pour venir gagner là où on ne s'était plus imposé depuis 2015."

Outre les intérieures, Céline Dumerc (16 points) et Valériane Vukosavljevic (13) ont été productives, de même que la nouvelle arrière des Flammes Carolo Yvonne Turner (15 points).

Avec le retour d'Héléna Ciak (9 points à 3/3 aux tirs, 7 rebonds et 5 fautes en 12 minutes) mais toujours l'absence d'Alysha Clark (pied), dont le retour est espéré la semaine prochaine à Prague, l'ASVEL s'est baladée contre Villeneuve d'Ascq (49-31 à la mi-temps, 85-68 à la fin). Le duo Nayo Raincock (15 points et 10 rebonds) - Marine Johannes (13 points et 7 passes décisives) a encore dominé.

Landerneau l'emporte magré un match "pas abouti"

Landerneau a également retrouvé la victoire après sa défaite à Villeneuve d'Ascq. Les Bretonnes ont réagi après le retour des Vendéennes dans le dernier quart-temp (de 65-51 à 73-74), grâce à une zone-press. L'expérimentée Marie Butard par deux fois à 3-points puis la jeune intérieure allemande Geiselsöder (25 points) ont finalement donner la victoire au LBB (83-75). Même si son entraîneur Stéphane Leite n'était pas satisfait après la rencontre, comme il l'a confié à Ouest-France.

"On a eu un gros coup de chaud sur la fin. On a du mal à être un rouleau compresseur. À un moment donné, on s’arrête et on attend que ça se passe. On n’arrive pas à tuer le match. On l’a fait contre Charnay mais là, ce n’est pas la même équipe. Ça montre que c’est encore un axe de progression. On doit avoir la capacité de trouver des points un peu partout. Il faut le temps qu’Alena (Hanusova) prenne ses marques, ça va venir. Mais c’était intéressant de l’avoir. Je ne suis pas content de ce match, de leur zone-press qui nous fait passer de +15 à -1 en sachant quoi faire. C’est juste qu’on ne prend pas le temps de réagir. C’est un vrai problème. Bref, ce n’est pas un match abouti, c’est décevant parce qu’on ne doit pas s’en satisfaire. On a la chance que La Roche ne nous ait pas tapé dès le début."

Bourges déroule

Landerneau espère retrouver son ailière roumaine Gabriela Marginean pour ses débuts en EuroCup mardi. Autrement, Bourges reste leader invaincu après sa facile victoire à Saint-Amand (63-87) dans le duel des extrêmes du championnat. les Berruyères ont brillé à 3-points (9/19) comme à l'intérieur, avec une Isabelle Yacoubou très propre (20 points à 8/9 en 19 minutes). Une nouvelle fois, le collectif a fait la différence (24 passes décisives, dont 7 pour Magali Mendy qui a également marqué 16 points, pris 5 rebonds et volé 4 balles).