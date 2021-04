Basket Landes confirme 5 départs, Marianna Tolo en approche

LFB

Crédit photo : FIBA

Ce lundi, Basket Landes a officialisé le départ de cinq joueuses de l'effectif 2020-2021. Comme prévu, Ana Suarez quitte le club, direction La Roche Vendée. L'intérieure canadienne Miranda Ayim prend elle sa retraite. De retour à Mont-de-Marsan en janvier, Nevena Jovanovic a été contrainte de mettre un terme à sa saison rapidement. Elle ne reste pas, pas plus que Aby Gaye qui est annoncée à l'étranger. Quant à l'ancienne MVP du championnat, Katherine Plouffe, elle va donner une nouvelle direction à sa carrière. C'est une autre ancienne MVP de LFB (en 2012-2013) et joueuse du Tango Bourges Basket qui devrait la remplacer.

Tolo de retour en LFB, six ans après

En effet, Marianna Tolo (1,96 m, 31 ans) devrait faire son retour en France. A Basket Landes, l'internationale australienne retrouverait Céline Dumerc avec qui elle a joué à Bourges entre 2013 et 2015, après une saison à Aix-en-Provence. Depuis, elle jouait dans son championnat national, aux Canberra Capitals. Elle y a remporté le titre de champion en 2019 et en 2020, aux côtés d'Olivia Epoupa.

Outre cette arrivée, la Fédération française de basketball (FFBB) a déjà annoncé le retour de Sara Roumy (1,81 m, 18 ans), en provenance du Pôle France. D'autres recrues d'envergure sont attendues, avec notamment le prêt de Marine Fauthoux. Autrement, la poste 4 de Tarbes Regan Magarity et la pivot de Villeneuve d'Ascq Clarissa Dos Santos devraient compléter la raquette. Reste à savoir ce qu'il adviendra de Seeda Sida Abega, prêtée sur la deuxième partie de saison à Nantes-Rezé.

Quoi qu'il en soit, le duo Julie Barennes - Shona Thorburn pourra s'appuyer sur 50% de l'effectif 2020-2021 et des recrues de grande qualité pour poursuivre l'installation de Basket Landes au plus haut-niveau français et européen. En effet, malgré l'absence de public, la saison encore en cours (Basket Landes va participer aux playoffs) a permis au club du Sud-Ouest de poursuivre sa montée en puissance, avec une excelllente saison LFB (troisième) et la découverte de l'EuroLeague. Le fruit d'un travail collectif, des bureaux aux terrains, de qualité.

