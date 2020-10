Basket Landes corrige le BLMA, Landerneau facile à Saint-Amand

LFB

Crédit photo : Basket Landes

Basket Landes n'a pas fait de quartier contre le BLMA mercredi soir en match reporté de la première journée de LFB. S'il est trop tôt pour dire qu'il s'agit d'une inversion dans la hiérarchie du championnat de France, Lattes-Montpellier ayant connu une préparation chaotique et ayant récupéré ses joueuses très tardivement, il convient de noter que les joueuses de Julie Barennes sont bien plus disposées à enchaîner les victoires en ce début de saison. Avec seulement sept joueuses professionnelles aptes, les Gazelles ont fait illusion un quart-temps (17-22) avant d'être totalement dépassées par Miranda Ayim (21 points) & co (109 à 79 à l'évaluation collective), s'inclinant de 21 points (92-71) au final.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Landerneau n'a pas fait de cadeau à son adversaire non plus. Les Bretonnes menaient 15 à 4 à Saint-Amand après un quart-temps et ont ensuite gardé de l'avance tout au long de la partie pour finir à +14 (53-67).

Il reste désormais deux matchs dans cette première journée, Bourges - Roche Vendée et Charnay - Lyon, qui sont pour l'instant programmés le 18 novembre.