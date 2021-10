Basket Landes l'emporte à Lattes, Charleville-Mézières à Bourges

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après leurs victoires respectives à l'extérieur en EuroLeague, Lattes-Montpellier et Basket Landes se sont retrouvée à Lattes ce samedi en début de soirée pour leur deuxième rencontre officielle de la saison 2021-2022. Battues lors du Match des Champions il y a trois semaines, les championnes de France en titre l'ont cette fois emporté 75-66 au Palais des Sports local. Sur les ailes de la ligne arrière Céline Dumerc (14 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) et Marie-Eve Paget (19 poins), les joueuses de Julie Barennes ont maîtrisé leur sujet, en creusant l'écart lors du troisième quart-temps.

Le BLMA compte désormais deux défaites avec trois journées de championnat. Leur seul succès a été acquis face aux Flammes Carolo qui se sont imposées à Bourges ce samedi (71-76). Pourtant, les Ardennaises étaient distancées à la pause (40-28). Mais elles ont clairement haussé le ton en défense après la pause pour revenir et passer devant. C'est déjà la deuxième défaite des Tango au Prado cette saison.

Le premier succès de Charnay et Saint-Amand

Dans les deux autres rencontres, Charnay et Saint-Amand ont signé leur première victoire de la saison. En s'appuyant notamment sur sa capitaine Prescillia Lezin (18 points), Charnay a battu l'équipe promue d'Angers. De son côté Saint-Amand a du jouer les prolongations pour se défaire de Landerneau (61-58).

Au classement, Basket Landes est la seule équipe à 3 victoires en 3 matches. Ce sera peut-être aussi le cas pour Villeneuve d'Ascq ce dimanche soir en fonction de son résultat à Lyon. L'autre match de la journée opposera Tarbes à La Roche Vendée.

Les résultats de la troisième journée de LFB :