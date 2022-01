Basket Landes l'emporte au buzzer, Les Flammes Carolo au finish, Lyon et Villeneuve-d'Ascq déroulent

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Basket Landes s'est fait peur mais s'en sort au forceps (66-64, statistiques). Les Landaises se sont rapidement installées en tête, portées par une Regan Magarity bien en jambes (18 points). Alors que Basket Landes semblait gérer son avance et se diriger vers une 9e victoire en 12 matchs, les valeureuses Tarbaises se sont révoltées en fin de match, poussant leurs hôtes dans leur retranchements. Tarbes s'est octroyé 3 points d'avance à 1 minute du terme, grâce à Yohana Ewodo. Bousculées, les Landaises ont finalement retrouvé leurs esprits, par l'intermédiaire de Marine Fauthoux de loin. Cette dernière délivre ensuite un caviar pour Magarity, qui inscrit le layup au buzzer. Grâce à cette victoire, Basket Landes met la pression sur Bourges, qui n'a pas le droit au faux pas pour conserver sa première place.

De leur côté, Lyon et Villeneuve-d'Ascq ont été peu inquiétés. Lyon a déroulé sur le parquet de Landerneau (62-95). Galvanisées par une excellente Marine Johannes (19 points, 4 passes décisives, 28 d'évaluation), les Lionnes se sont montrées très réalistes sous le panier (presque 62% de réussite aux tirs) et solides défensivement. Opposée à Charnay, l'ESBVA s'est également montrée appliquée en défense. Sous l'impulsion de Kariata Diaby, auteure de son match référence cette saison (21 points, 8 rebonds, 25 d'évaluation), les Nordistes ont dominé la fin de match. Sans trembler, elles se sont tranquillement dirigées vers une 8e victoire cette saison (72-62, statistiques), à l'image de leurs homologues lyonnaises, juste devant au classement.

Engagées dans un duel haletant face à Montpellier, Les Flammes Carolo ont fait exploser la machine héraultaise dans le dernier quart-temps et l'ont emporté 92 à 81 (statistiques). C'était pourtant loin d'être gagné, même à +5 à 1 minute et 30 secondes du terme, tant Olivia Epoupa s'est montrée résiliente et a porté les siens dans le money-time. Mais Les Flammes ont fini par faire craquer leurs adversaires du soir, multipliant les assauts au panier via un duo Bouderra-Akathor clutch. Une victoire précieuse pour Les Flammes Carolo qui restent bien accrochées au groupe de tête.