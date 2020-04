Basket Landes officialise la prolongation de Katherine Plouffe

LFB

Crédit photo : BellengerLecocq IS FFBB

Comme annoncé, Basket Landes joue sur la continuité. Outre les arrivées de Valériane Vukosavljevic, Kendra Chery et Seehia Sida Abega, le club a conservé sept éléments. Dont la dernière en date Katherine Plouffe (1,91 m, 27 ans). L'intérieure canadienne, passée par Nantes-Rezé (de 2015 à 2017) et Bourges (de 2017 à 2019) auparavant, va donc vivre sa deuxième saison sous les ordres de Julie Barennes. En 2019/20, elle tournait à 9,2 points à 47% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1,9 passe décisive pour 12 d'évaluation en 24 minutes.

Ent tout cas, le groupe constitué par Basket Landes présente un savant mélange d'expérience, jeunesse, shooteuses, athlétes, créatrices, top joueuses défensives... De quoi embêter les gros de la Ligue Féminine de Basket et aller loin en EuroCup.

L'effectif de Basket Landes pour 2020/21 :