Basket Landes se rassure à Nantes-Rezé

De retour sur terre après la fin de sa première aventure en EuroLeague, Basket Landes a eu du mal à se mettre dans le match. Beaucoup de mal même. "Sur cette deuxième semaine d'EuroLeague, on prend cher, explique Julie Barennes. Ça a été violent. On a été poussé dans nos limites et on y laisse des plumes. Et logiquement, on a eu du mal à rentrer dans le match en première mi-temps."

D'abord accrochées par une valeureuse équipe de Nantes-Rezé - privée de Romana Hejdova -, les Landaises ont éprouvé des difficultés à se lâcher (16-6, 9') alors que du côté du NRB, tout allait pour le mieux à l'image d'une Ziomara Morrison en forme (6 points en huit minutes) et d'un collectif qui fonctionnait à merveille. "Les filles avaient à cœur de se racheter du match de Charnay, rappelle Camille Aubert, l'assistante coach du NRB. On y était dans l'intention. Notre défense de zone les a perturbées. Mais elles se sont ajustées, elles ont trouvé des solutions en deuxième mi-temps et nous on n'était plus dedans."

Basket Landes assomme Nantes-Rezé après 25 minutes

Comptant jusqu'à treize points de retard (30-17, 14'), la formation basée à Mont-de-Marsan, guidée par Marie-Ève Paget (notre photo) et ses deux tirs primés de suite, a fini par faire imploser la défense nantaise après 25 minutes. Dépassées par l'intensité et émoussées par la force collective de Basket Landes, le NRB a craqué (62-83, 30'). "On aurait aimé tenir un peu plus le score, regrette pour sa part Camille Lenglet. On savait qu'elles allaient démarrer tambour battant avec beaucoup d'énergie en défense."

Dominants aux rebonds (46 à 31), Basket Landes s'est rassuré en Loire-Atlantique, après un deuxième hub à Bourges très compliqué. Les coéquipières de Nevena Jovanovic (13 points, 6 rebonds, 6 passes) recevront l'ASVEL, ce samedi à l'Espace François Mitterrand, pour boucler la phase aller. "Il nous reste un tout petit match contre l'ASVEL, ironise la présidente Marie-Laure Lafargue. Mais avec cette victoire, on est sûr de terminer la phase aller à la 2e place." Avec neuf victoires et une défaite, derrière Bourges qui termine la phase aller invaincu.

