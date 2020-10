Basket Landes signe sa cinquième victoire de suite contre La Roche

LFB

Crédit photo : Basket Landes

Et de cinq ! Basket Landes s'est imposé pour la cinquième fois en cinq rencontres ce mercredi soir, en match en retard de la cinquième journée de LFB.

Mal parties (4-16 après 7 minutes), les joueuses de Julie Barennes sont remontées avec encore une grande Valériane Vukosavljevic (19 points et 5 passes décisives). Largement en tête à 6 minutes de la fin (65-49), elles ont vu leurs adversaires revenir comme de boulets de canon (65-63 à 2 minutes de la fin puis 67 partout à 1 minute de la fin), avec d'excellentes Tiffany Clarke (13 points et 8 rebonds) puis Ornella Bankolé (13 points et 6 rebonds).

Océane Monpierre (19 points) a même donné l'avantage (68-69) aux Tigresses à 43 secondes de la fin. Mais alors qu'Aby Gaye a marqué sur l'action suivante (70-69 à 27 secondes du buzzer final), l'arrière du RVBC a fait un marché. Basket Landes a donc sécurisé la victoire (72-69).