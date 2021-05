Basket Landes sort l'ASVEL et se qualifie pour la première finale de son histoire

LFB

Crédit photo : Tuan Nguyen FFBB

Promu en Ligue Féminine de Basket (LFB) en 2008, Basket Landes s'est installé au haut-niveau avant de monter en puissance ces dernières années, devenant l'un des outsiders pour le titre. Le club parti du village d'Eyres-Moncube semblait être en mesure de passer un cap cette saison. Après avoir vécu la première campagne d'EuroLeague de leur histoire, les joueuses de Basket Landes ont cette fois atteint la finale des playoffs LFB pour la première fois également. De quoi valider un peu plus cette magnifique saison 2020-2021, surtout qu'elles ont sorti en demi-finale ce jeudi à Bourges le tenant du titre (en 2019), l'ASVEL Féminin.

Basket Landes prend le large en première mi-temps

Les joueuses de Julie Barennes ont réalisé une entame de match très compliquée comme l'ASVEL. Les tirs étaient forcés et donc souvent ratés et les fautes se sont multipliées durant plus de cinq minutes. Mais après ce départ difficile, Basket Landes a retrouvé son adresse avec des 3-points de Suarez et de Turcinovic. Les Landaises sont même arrivées à creuser l'écart et terminer les dix premières minutes de jeu avec une avance de 4 points (17-13). Dans une bonne dynamique, les coéquipières d'Ana Suarez (18 points à 40% de réussite aux tirs avec 5 rebonds, 1 passe décisive et 5 interceptions pour 18 d'évaluation en 22 minutes de jeu) ont imposé leur rythme en scorant 13 points en 4 minutes. Lyon a souffert et n'a rien pu faire contre l'attaque bien huilée des Landaises, encaissant 25 points rien que dans ce deuxième quart-temps pour compter jusqu'à 20 points de retard (20-40 puis 22-42). Seule Helena Ciak (11 points et 4 rebonds au final, mais 5 balles perdues) permettait à l'ASVEL de survivre dans ce match. Heureusement, grâce deux bonnes dernières séquences, les joueuses de Valéry Demory sont revenues à -16 juste avant la pause (26-42).

