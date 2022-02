Basket Landes tranquille contre Lattes-Montpellier, La Roche Vendée déroule

LFB

Crédit photo : FIBA

Après la trêve internationale, la Ligue Féminine de Basket (LFB) a repris ses droits ce samedi. Deuxième du championnat, Basket Landes (10 victoires, 3 défaites) n'a pas eu de mal à se défaire d'une formation de Lattes-Montpellier (4 victoires, 9 défaites) trop diminuée (68-51). Le BLMA fait partie des quatre derniers du classement, comme Charnay, Tarbes et Landerneau, précisément les quatre équipes qui ont perdu ce samedi.

Charnay (2 victoires, 11 défaites) s'est incliné à Angers (7 victoires, 7 défaites) qui a mieux démarré et mieux fini. Tarbes (4 victoires, 10 défaites) n'a pas pu lutter à La-Roche-sur-Yon (7 victoires, 5 défaites) qui a fait la course en tête et Landerneau (3 victoires, 11 défaites) a baissé le pavillon dans le money-time face à Saint-Amand (6 victoires, 8 défaites). Ce dimanche, la 14e journée de championnat sera clôturée par les rencontres entre les Flammes Carolo et Bourges et Villeneuve d'Ascq et Lyon.

Les résultats de LFB du 19 février 2022 :