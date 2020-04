Bernadette N'Goyisa et Jasmine Bailey quittent la Roche Vendée

LFB

Crédit photo : Théo Quintard

Cela devait bien arriver un jour... Bernadette N'Goyisa (1,95 m, 39 ans) ne fera pas partie de l'effectif d'Emmanuel Body pour la saison 2020/21. La Roche Vendée a officialisé le départ de sa joueuse emblématique, au club depuis six saisons.

En 6 saisons, Bernie a été une joueuse incontournable et a laissé une empreinte incontestable dans l'histoire du RVBC !



Joueuse fidèle au grand cœur, notre Bernie internationale quitte @larochevendee !



Merci pour tout tigresse ! pic.twitter.com/zKeviZu2h4 — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) April 16, 2020

Cette joueuse d'origine congolaise présente un parcours impressionant puisqu'elle a connu le championnat belge, le championnat italien, la WNBA et dernièrement le championnat français qu'elle avait déjà côtoyé au cours de sa carrière.

Arrivée à La Roche Vendée en cours de saison 2014/15 comme joker médical d'Aminata Nar Diop, elle n'avait pas quitté ce club jusqu'ici, s'imposant même comme le poste 5 incontournable de son équipe. Avec le RVBC elle a même connu, lors de l'exercice 2016/17, l'accession en Ligue Féminine et a ainsi décroché le titre de Championne de France 2017. Plus récemment, elle avait contribué à qualifier son équipe pour l'EuroCup.

Impériale et précieuse dans la raquette, elle tournait encore cette saison à 8 points à 51% de réussite aux tirs à 2-points, 4,5 rebonds et 1 passe décisive pour une évaluation moyenne de 7,8 en 17 minutes de jeu. Sa taille et son imposant gabarit lui ont permis de souvent s'imposer sous le cercle et ainsi apporter à son équipe un atout non négligeable.

Suite à l'annonce de son départ, sur les réseaux sociaux, Bernie N'Goyisa a reçu plusieurs marques de sympathie de la part des fans du RVBC, prouvant ainsi qu'elle était appréciée au sein du club. Au-delà d'avoir été une joueuse incontournable, elle avait même réussi à gagner le coeur des supporters.

Par ailleurs, le club a également officialisé le départ d'une autre tigresse, l'arrière américaine Jasmine Bailey (1,76 m, 20 ans). Elle qui avait déjà connu le basket européen en Italie et en Roumanie était arrivée lors de la saison 2018/19 à la Roche Vendée. Joueuse dynamique, rapide et combative sur le terrain, elle tournait cette saison à 13,2 points avec 32% de réussite au tirs (47% à 2-points, 17% à 3-points), 4,3 rebonds et 3,5 passes décisives pour une évaluation moyenne de 12,7 en 27,5 minutes de jeu. Jasmine Bailey a pu apporter tout son talent à l'équipe yonnaise.

Un sourire en or, une combativité implacable, Jasmine a su incarner en deux saisons les valeurs du RVBC !



Notre attaquante d'exception quitte @larochevendee , merci pour tout guerrière !



Jasmine, merci ! pic.twitter.com/WrmW2VCa3c — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) April 16, 2020

Pour ces deux joueuses, leur destination reste pour l'heure encore inconnue, affaire donc à suivre.