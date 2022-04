Blessée en finale de l'EuroCup, Alix Duchet ne rejouera plus cette saison

Le Tango Bourges Basket a officialisé la nouvelle ce vendredi après-midi : Alix Duchet (1,68 m, 24 ans) ne rejouera pas cette saison. La meneuse a été blessée au genou gauche lors de la finale de l'EuroCup jeudi dernier contre Venise. Les derniers examens passés "ont révélé une grave entorse du genou, avec lésions ligamentaires et méniscales", ce qui l'oblige à passer sur la table d'opération. C'est un énorme coup dur pour la Ligérienne qui a déjà été victime de deux ruptures des ligaments croisés du genou dans son parcours, alors qu'elle n'a que 24 ans. Déjà en début de saison, elle avait du s'arrêter deux mois à cause d'une blessure au ménisque.

« Je suis forcément très triste aujourd’hui, a-t-elle commenté. Cette blessure est injuste car j’ai fait tout mon possible pour revenir au plus haut niveau après plusieurs mois d’absence. Maintenant, je vais prendre le temps d’accepter cette blessure, et je reviendrai plus forte. »