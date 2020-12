BLMA : La dernière saison de Thibaut Petit ?

LFB

Crédit photo : GPJ

Lattes-Montpellier connaît un début de saison difficile. Outre le refus du club de s'engager en Coupe d'Europe pour cette saison 2020-2021 particulière, le club a connu de nombreux départs à l'intersaison suivis d'un grand nombre de modifications au sein de l'effectif depuis le début de la préparation (quatre arrivées). Avec également de nombreux cas de COVID-19 en septembre/octobre, l'équipe héraultaise a eu du mal à lancer sa saison et ne compte ainsi que deux victoires en cinq rencontres de Ligue Féminine de Basket (LFB) pour le moment cette saison.

Après deux très belles années, le mariage entre le BLMA et Thibaut Petit pourrait ainsi se terminer plus tôt que prévu. Ainsi, après le match des Gazelles à Bourges ce mercredi en match en retard de la 5e journée de championnat, plusieurs annonces concernant l'avenir de l'équipe professionnelle pourraient d'ores et déjà être faites. Prolongé pour trois saisons en début d'année 2020, le technicien belge pourrait partir à l'issue de l'exercice 2020-2021 selon nos informations. Interrogé à ce sujet, le président du club Franck Manna n'a pas souhaité faire de commentaires. Le marché de la LFB étant toujours très précore, Thibaut Petit pourrait rebondir ailleurs en France, le nom de Villeneuve d'Ascq ayant déjà été évoqué, ce qui lui permettrait de se rapprocher de sa famille en Belgique.

Stéphane Leite de Landerneau à Lattes ?

Après une décennie (2007 à 2017) marquée par le duo Valéry Demory - Guy Prat, le BLMA peine à trouver de la stabilité depuis le départ de ces derniers à l'ASVEL en 2017. En cours de saison 2017-2018, Aurélie Bonnan, alors assistante de Rachid Méziane, a été écartée. En début de saison 2018-2019, c'est l'entraîneur principal Rachid Méziane qui avait été remplacé par son nouvel assistant, Thibaut Petit.

Reste à connaître l'identité du successeur de Thibaut Petit, si celui-ci venait bien à s'en aller. Le BLMA fait les yeux doux à Stéphane Leite qui pourrait s'engager pour trois saisons alors la formation de la métrépole montpelliéraine. L'Auvergnat est en poste à Landerneau où il fait un travail remarquable depuis 2014 (montée en LFB en 2018, qualification en EuroCup en 2020). Quant au LBB, il pourrait se tourner vers un autre coach montant (Mathieu Chauvet de Charnay ?) pour continuer sa belle ascension vers les sommets du basketball français. A suivre.