BLMA : Napheesa Collier a rejoint les Gazelles

C'est la touche finale de l'effectif 2020-2021 du BLMA. Signée en décembre par le club héraultais, Napheesa Collier (1,85 m, 24 ans) est arrivée mardi à Lattes. L'ancienne star de UConn (NCAA) va pouvoir s'intégrer dans sa nouvelle équipe qui va devoir s'ajuster à l'intégration de cette poste 4/3 à l'énorme pedigree (All-Star et rookie de la saison 2019 de WNBA avec Minnesota). Surtout que son arrivée correspond au départ de la poste 5/4 Cheyenne Parker, remplaçante médicale d'Ana Filip. L'internationale va enfin retrouver la compétition après une longue période d'arrêt. L'entraîneur Thibaut Petit va ainsi devoir reconfigurer son équipe.

Le club indique compter faire "Le maximum pour l’aligner dès le prochain match, le jeudi 18 février", contre les Flammes Carolo.

Avec Collier dans ses rangs, les Gazelles - qui comptent pour le moment 5 victoires et 5 défaites - peuvent espérer poursuivre leur retour en haut du classement de la LFB.

L'effectif du BLMA lorsque tout le monde sera apte :

Arrivée ce jour en France, Napheesa Collier complète l'effectif des Gazelles jusqu'à la fin de saison. Welcome to BLMA, @PHEEsespieces !



