BLMA : Un nouveau cycle avec Irène Ottenhof aux manettes ?

LFB

Crédit photo : TGB

Le temps des célébrations a été furtif à Lattes-Montpellier suite à la belle fin de saison 2020-2021, marquée par une victoire en Coupe de France et une finale de playoffs LFB. Le lendemain de la finale perdue à Bourges contre Basket Landes (72-64), les Gazelles se sont données rendez-vous place de la Comédie pour rencontrer quelques fans avant de vite devoir partir rejoindre les équipes nationales (de 5x5 ou 3x3) ou WNBA.

Pendant ce temps, le club en proie à des changements majeurs dans son organisation, travaille pour préparer la suite. La directrice sportive Edwige Lawson-Wade a été remerciée, après deux années et demi de service. Il en est de même pour l'entraîneur Thibaut Petit, qui rejoint la formation russe de Koursk pour y être assistant, un an avant la fin de son contrat. Celui qui avait été signé en fin d'année 2020 pour le remplacer, Stéphane Leite, n'est plus désiré dans l'Hérault et un bras de fer juridique pourrait s'engager étant donné qu'il a paraphé un contrat de trois ans et le préjudice subi.

Une transition dans la direction générale

Par ailleurs, le président Franck Manna envisage de passer la main à terme. Ainsi, le chef d'entreprise organise une transition. Pour cela, il a repris contact avec Irène Ottenhof, qu'il avait déjà essayé de faire venir en 2019. Mais cette fois, l'ancienne Directrice de la Ligue Féminine de Basket pourrait bien rejoindre le BLMA, après une expérience écourtée à Landerneau. Contactée par téléphone ce vendredi, elle a confirmé les récents nouveaux échanges avec le président du club mais indique qu'à ce stade rien n'est acté. Le périmètre de ses délégations n'a pas encore été défini mais son rôle devrait plutôt correspondre à celui d'une directrice générale plutôt que d'une directrice sportive, comme pouvait l'être Edwige Lawson-Wade. Cette arrivée ne devrait pas être la seule au club. Le maire de Lattes et vice-président de la métropole de Montpellier Cyril Meunier ayant la volonté d'impliquer des anciennes figures du club au sein de l'organisation, le nom de Gaëlle Skrela, meilleure joueuse de l'histoire du BLMA où elle a évolué entre 2004 et 2017, est évoqué dans le nouvel organigramme. Depuis sa retraite, celle qui a son maillot n°12 retiré au Palais des Sports de Lattes est resté sur le secteur où elle est désormais kinésithérapeute.

Reste à régler le dossier plus épineux du futur coach. Si l'effectif est bouclé ou presque - aux dernières nouvelles il manquait une poste 3-4 pour venir prêter main forte à Olivia Epoupa, Romane Bernies (finalement prolongée suite à la relégation de Nantes-Rezé en LF2), une poste 2-1 étrangère, Ana Dabovic, Diandra Tchatchouang, Elodie Naigre, Marie-Bernadette Mbuyamba, Cheyenne Parker et Ana-Maria Filip -, il faudra bien trouver un nouvel homme fort sur la partie sportive. Le club a toujours démenti le retour de Valéry Demory, censé être remplacé à l'ASVEL Féminin par Pierre Vincent. Cependant, le nombre de techniciens d'envergure sur le marché reste limité à ce stade de l'année, alors que de nombreux clubs ont finalisé leur équipe pour la saison à venir.