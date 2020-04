Bourges : Alix Duchet en renfort, Magali Mendy aussi ?

LFB

Crédit photo : FIBA

Selon nos informations, la meneuse internationale française Alix Duchet (1,63 m, 22 ans) s'est engagée pour le Tango Bourges Basket. Après avoir joué à Arras (2015/16) et Nice (de 2016 à 2018), la Roannaise a montré qu'elle avait le niveau pour s'installer chez un candidat au titre, dès lors qu'elle est épargnée par les blessures. A Bourges, elle formera une paire de meneuses redoutables avec Elin Eldebrink si elle parvient à rester éloignée de l'infirmerie, alors qu'elle n'a pu jouer que huit matchs LFB cette saison à cause d'une blessure au pied.

A noter que Bourges pourrait accueillir une autre internationale française. Il s'agit cette fois de Magali Mendy (1,75 m, 30 ans). Auteure d'une belle saison à Villeneuve d'Ascq en 2018/19 (15,4 d'évaluation en LFB), cette arrière très tonique est repartie à Gérone (le champion d'Espagne 2019) où elle a encore passé un cap (14,1 points à 36,3% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 2,2 passes décisives pour 11,1 d'évaluation en EuroLeague cette saison).

Pour beaucoup sous-estimée, Magali Mendy serait sur le point de rejoindre le plus grand club français (photo : FIBA)

Avec ces deux renforts et de nombreuses "restantes", Bourges pourrait bien avoir le plus bel effectif de la saison 2020/21 de LFB. A moins que l'ASVEL ne parvienne à convaincre Bria Hartley de les rejoindre, en plus des internationales Marine Fauthoux et Sara Chevaugeon, sans oublier l'ancienne Berruyère Nayo Raincock-Ekunwe. Affaire à suivre.

L'effectif potentiel de Bourges en 2019/20 :