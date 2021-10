Bourges : Keisha Hampton arrêtée six semaines

LFB

Crédit photo : FIBA

Le Tango Bourges Basket va débuter sa saison de Ligue Féminine de Basket (LFB) sans Keisha Hampton (1,85 m, 31 ans). "L'ailière souffre d'une lésion musculaire des muscles intrinsèques du pied et devrait être écartée des parquets pour six semaines", explique le TBB dans un communiqué. Déjà le week-end dernier contre Angers en match de préparation, l'ancienne joueuse de Dunkerque et Villeneuve d'Ascq avait manqué la rencontre.