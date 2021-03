Bourges a été accroché par Landerneau mais parvient à signer sa 17e victoire

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Sans pression à Bourges, Landerneau a bien gêné Bourges. Les Bretonnes ont pris le meilleur départ (17-22 après un quart-temps) en s'appuyant sur Hortense Limouzin (17 points) et Myriam Djekoundade (13 points, 6 rebonds et 5 interceptions), avant que Bourges ne réagisse (+6 à la mi-temps). La suite a été très serrée (64-62 à 1 minute et 30 secondes de la fin) mais les Tango ont utilisé leur puissance phyisique (17 points pour Iliana Rupert) et leur expérience pour finalement l'emporter 74 à 61. A noter qu'Alix Duchet a enfin rejoué, finissant à 14 points.

L'équipe d'Olivier Lafargue compte 17 victoires en 17 rencontres. Elles ont quasiment assuré la première place de la saison régulière alors qu'il leur reste encore 5 matches à disputer. De son côté, le LBB (7 victoires, 10 défaites) lutte pour rester le Top 8 et accrocher les éventuels playoffs, sans oublier une place en EuroCup.

