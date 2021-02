Bourges conserve son invincibilité en s'imposant à Lattes-Montpellier

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Seule équipe invaincue en LFB avec treize succès en autant de matchs, Bourges n'a pas tremblé et s'est imposé sur le parquet de Lattes-Montpellier ce dimanche (68-76), dans un match de haut-niveau où chaque équipe faisait avec de nombreuses absences (Yacoubou, Duchet et Mendy pour Bourges, Allemand et Maria Filip pour le BLMA).

Bourges entre bien mieux dans la rencontre

D'entrée de jeu, les Berruyères se sont montrées très adroites sous le cercle et ont pris l'avantage (7-11, 3e). Provoquant de nombreuses pertes de balles et d'oublis défensifs à l'opposée de la balle, Bourges a fait l'écart grâce notamment au duo Sarah Michel (9 points et 1 rebond, 4 passes décisives, 9 d'évaluation) - lliana Rupert (13 points, 8 rebonds, 3 passes décisives, 23 d'évaluation). Les Berruyères ont pris le large (10-17, 6e) dans ce premier quart temps grâce au bon passage de Pauline Astier (8 points, 1 rebond, 6 d'évaluation), très à l'aise dans le jeu sans ballon. Au terme de dix premières minutes très offensives, Bourges comptait logiquement 10 points d'avance (15-25).

En difficulté dans le premier quart-temps, Lattes-Montpellier s'est reposé sur l'expérience d'Ana Dabovic (17 points, 3 rebonds, 13 d'évaluation) pour combler l'écart. Les joueuses de Thibaut Petit ont infligé un 7-0 aux Berruyères pour recoller à 5 petits points (24-29, 15e). Les Héraultaises ont peu à peu retrouvé de l'adresse et ont fait preuve d'une très grosse présence au rebond offensif dans ce deuxième quart temps. De quoi revenir à hauteur de Bourges juste avant la mi-temps (37-37, 19e). Plus agressives défensivement, les joueuses de Lattes-Montpellier ont pris les commandes grâce à un 3-points au buzzer de Nabala Fofana (40-39, 20e).

Elin Eldebrink guide Bourges vers la victoire

Après deux minutes sans le moindre panier inscrit, c'est l'excellente Elin Eldebrink (16 points et 3 passes décisives, 14 d'évaluation) qui a permis à Bourges de repasser devant grâce à deux lancers francs (40-41, 22e). Très propre mais discrète en première mi-temps, la meneuse suédoise a récité son basket pour permettre à son équipe de reprendre l'avantage à dix minutes du terme (54-58, 30e). Même si les joueuses de Lattes-Montpellier étaient proches de se faire distancer dans ce début de dernier quart temps, elles se sont montrées solides défensivement et se sont appuyées sur cinq agressif et mobile et une excellente Diandra Tchatchaoung (11 points, 3 rebonds, 7 passes décisives, 20 d'évaluation) pour recoller une nouvelle fois au score (64-69, 36e). Dans le money-time, Elin Eldebrink a pris ses responsabilités mais c'est Alexia Chartereau qui a marqué le panier décisif derrière l'arc (13 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 15 d'évaluation) pour offrir une nouvelle victoire au Tango Bourges Basket.

Cette deuxième défaite en 2021 ne remet pas en cause la remontée du BLMA. En revanche, Bourges confirme son excellente saison, avec une énorme solidité (103 à 71 à l'évaluation collective) malgré les absentes.

Pour accéder aux statistiques du match : cliquez ici