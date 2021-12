Bourges domine Basket Landes et revient à hauteur des Flammes Carolo et de l'ASVEL

LFB

Crédit photo : FIBA

Privé de Céline Dumerc, Sophie Cunningham et Clarissa Dos Santos, Basket Landes s'est incliné à Bourges (76-62) ce dimanche en match en retard de la 5e journée de LFB. Si à la pause, les championnes de France étaient en tête (39-41), les Tango ont pris le dessus après la pause grâce à une intensité réhaussée mais aussi Iliana Rupert (16 points) et un banc plus long (26 points). Endy Miyem a définitivement repoussé les visiteuses à 2 minutes de la fin. Les Berruyères ont désormais le même bilan que les Flammes Carolo et l'ASVEL avec 6 victoires et 2 défaites.

