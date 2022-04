Bourges domine l'ASVEL Féminin, Tarbes en playdowns

LFB

Crédit photo : FIBA

Assuré de terminer à la première place de la saison régulière, Bourges n'a pas arrêté de jouer en championnat. Ce mercredi, les Tango ont ainsi dominé l'ASVEL Féminin avec une Iliana Rupert dominante (17 points à 5/6 aux tirs). Avec cette défaite, l'équipe de Pierre Vincent ne pourra pas terminer deuxième de la saison régulière (14 victoires et 7 défaites), au contraire de Basket Landes et Villeneuve d'Ascq (15 victoires et 6 défaites) qui se sont respectivement imposés chez le cinquième, Charleville-Mézières (13 victoires et 8 défaites), et le septième, Angers (9 victoires et 12 défaites).

Lattes-Montpellier revenu de l'enfer

A l'intervalle, La Roche Vendée (11 victoires et 10 défaites) est assurée de finir sixième. Le RVBC a pris le dessus sur Landerneau en deuxième mi-temps. La dernière place en playoffs se jouera entre Lattes-Montpellier (9 victoires et 12 défaites) et Saint-Amand (8 victoires et 13 défaites). Le BLMA s'en est sorti in extremis à domicile face à Tarbes (7 victoires et 14 défaites) qui jouera les playdowns. Les Gazelles ont réalisé un troisième quart-temps catastrophique pour être à -12 à 5 minutes de la fin. Elles ont finalement réussi à passer devant en fin de rencontre. Une victoire sur Bourges ce samedi leur permettrait de valider leur qualification en playoffs. Le mauvais scénario pour elles serait qu'elles perdent, que Saint-Amand l'emporte sur l'ASVEL et qu'Angers s'incline à Landerneau. Une égalité à trois qui leur serait alors fatale.

Les résultats de la 21e journée de LFB :