Bourges enchaîne contre La Roche malgré les absences

LFB

Crédit photo : Olivier Michel

Malgré les forfaits de Coleman, Eldebrink, Rupert et Yacoubou, Bourges - qui a enfin récupéré Magaly Mendy après une longue période d'arrêt à cause de la COVID-19 -, s'est imposé 92-75 en match en retard de la première journée de LFB. Les joueuses d'Olivier Lafargue menaient 43 à 37 à la mi-temps et si les visiteuses ont rapidement pris l'avantage, les Tangos ont repris le dessus et fait l'écart pour l'emporter.

Sarah Michel a marqué 26 points (dont 21 avant la mi-temps) alors qu'Alexia Chartereau (18 points) a déjà passé les 1 000 points en LFB, à 22 ans.