Bourges et Charleville profitent du faux-pas de l'ASVEL à Montpellier, Tarbes s'enlise

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Sur une série de 12 victoires de rang toutes compétitions confondues, l'ASVEL a trouvé à qui parler dans l'Hérault (défaite 78-81). Et pourtant, Aleksandra Crvendakic avait bien cru entretenir la flamme en arrachant la prolongation d'un tir primé au buzzer (69-69). Mais les Villeurbannaises ont fini par baisser pavillon face au BLMA, mené par le duo Haley Peters (18 points à 6/14, 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions) - Elodie Naigre (16 points à 6/11, 9 rebonds et 3 passes décisives).

De fait, les Lionnes rétrogradent à la troisième place et laissent le fauteuil de leader au tandem Charleville-Mézières - Bourges, respectivement tombeurs de Landerneau (83-56) et Charnay-les-Mâcon (85-67). Face aux 36 unités de Lexie Brown, les Tango ont fait parler leur collectif : 25 passes décisives pour les Berruyères.

La 6e victoire de suite en LFB !#FIertéTango pic.twitter.com/RRrxcz9S0X — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) December 11, 2021

Saint-Amand respire

Dotée d'un bilan de six victoires en neuf rencontres, l'ASVEL se retrouve à égalité avec Basket Landes et Villeneuve d'Ascq. Les championnes de France ont notamment bénéficié des 20 unités de Marie-Eve Paget pour l'emporter à Angers (72-62) tandis que l'ESBVA a frappé un joli coup sur le parquet de La Roche Vendée (74-65).

Enfin, le duel entre Saint-Amand et Tarbes valait cher. À domicile, ce sont les Green Girls qui ont eu le dernier mot au terme d'un match étouffant (57-55), sauvées par une dernière interception de Myriam Djekoundade. Le TGB reste donc bloqué à la dernière place de LFB, une longueur derrière Charnay et deux derrière les Nordistes.

Les résultats de la 9e journée de LFB :