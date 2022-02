Bourges et l'ASVEL renouent avec la victoire

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Ce dimanche en LFB, le leader, Bourges (11 victoires, 2 défaites), et le troisième, l'ASVEL (9 victoires, 4 défaites), l'ont emporté pour la reprise de la compétition.

Une grosse entame pour Bourges, une grosse deuxième mi-temps pour l'ASVEL

Avec une Julie Allemand inspirée (16 points à 7/8 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 26 d'évaluation en 34 minutes) à son retour d'Amérique du Nord, où elle a disputé les qualifications à la Coupe du Monde 2022 avec la Belgique, l'équipe de Pierre Vincent a acquis la victoire 81-67 (statistiques) à Villeneuve d'Ascq (8 victoires, 5 défaites). Alexia Chartereau (19 points) & co étaient ménees en première mi-temps avant de prendre le dessus dans le troisième quart-temps. De son côté, Bourges continue d'enchainer les succès. Cette fois, les Tango sont allés l'emporter chez les Flammes Carolo (8 victoires, 4 défaites) 76 à 64 (statistiques), grâce à une bonne entame et un superbe duo d’Isabelle Yakoubou (21 points et 6 rebonds) - Keisha Hampton (21 points)