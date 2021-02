Bourges et le BLMA faciles, Charnay signe une très belle opération

LFB

Dimanche, Charnay avait montré de grands progrès sur le parquet de Lattes, n'échouant qu'à un tir d'une victoire qui n'aurait pas été déméritée. Trois jours plus tard, les joueuses de Matthieu Chauvet se sont largement imposées contre Villeneuve d'Ascq (7 victoires, 7 défaites), 76 à 55. Le CBBS a fait l'écart dans le deuxième quart-temps (21-7) avec une Meighan Simmons très adroite (24 points). Grâce à ce succès, Charnay (3 victoires, 11 défaites) prend deux victoires d'avance sur Saint-Amand.

Car Saint-Amand (1 victoire, 13 défaites) n'a pas vu le jour prendant trois quart-temps (29-61) face à Lattes-Montpellier (8 victoires, 5 défaites), s'inclinant finalement 71 à 52. Portées par ses recrues Napheesa Collier (20 points et 12 rebonds) et Migna Touré (15 points), les Gazelles ont largement dominé les débats, avant un relâchement peu problématique lors du dernier quart-temps (23-10). De quoi bien préparer la venue de Bourges dimanche, même si Julie Allemand reste à l'infirmerie et qu'Ana Maria Filip n'est pas encore prête.

Bourges de son côté n'a pas eu de mal à se défaire de Tarbes (83-48) qui restait pourtant sur deux victoires de suite. Si les Berruyères n'avaient pu reprendre l'entraînement que lundi, elles ont vite retrouvé leurs repères (30 à 8 après un quart-temps) et ont pu compter sur une Pauline Astier record (15 points à 7/8 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d'évaluation en 33 minutes) en l'absence de nombreuses joueuses (Mendy, Duchet et Yacoubou, en plus de Coleman qui ne reviendra pas). De quoi signer un 12e succès en autant de matches alors que le TGB est à 4/14.

Enfin, après une période compliquée, La Roche Vendée (7 victoires, 7 défaites) s'est imposée à Charleville-Mézières (7 victoires, 5 défaites) 68 à 59. En s'appuyant sur son duo intérieur Tiffany Clarke (15 points et 10 rebonds) - Marielle Amant (14 points et 7 rebonds), le RVBC a construit son avance avant que les Flammes Carolo ne reprennent l'avantage à 4 minutes de la fin (57-54). Mais un enchaînement de stops et deux paniers à 3-points d'Océane Monpierre ont remis les Vendéennes à l'abri pour se sortir d'une mauvaise passe avec une belle victoire à l'extérieur.