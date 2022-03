Bourges gagne à La Roche avec une excellente Iliana Rupert

LFB

Crédit photo : FIBA

En match en retard de la 12e journée de LFB, Bourges s'est imposé 86-76 chez La Roche Vendée ce mardi. Les Tango ont fait l'écart lors du troisième quart-temps (28-10) en s'appuyant sur leur intérieure Iliana Rupert, une nouvelle fois dominante (23 points à 10/14 aux tirs, 10 rebonds, 5 interceptions et 2 passes décisives pour 35 d'évaluation en 33 minutes).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Avec 16 victoires en 18 matches, soit 4 de plus que l'ASVEL et les Flammes Carolo, Bourges n'a plus besoin que d'une victoire sur les quatre dernières journées pour assurer la première place de la saison régulière et ainsi l'avantage du terrain durant tous les playoffs.