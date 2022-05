Bourges n'est plus qu'à une victoire de son 15e titre de champion

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Entre Bourges et l'ASVEL Féminin, il n'y a pas match pour le moment dans cette finale LFB 2022. Ce mardi soir, les Tango l'ont facilement emporté lors du match 2. Dans un Prado très bien garni (près de 5 000 spectateurs), les joueuses d'Olivier Lafargue se sont imposées 78 à 62.

1/20 à 3-points pour l'ASVEL

Les locales ont fait l'écart en deux temps. Très bien parties (22-13 après un quart-temps), elles ne menaient que d'un point à la pause (40-39) à cause de l'impact de Kayla Alexander (17 de ses 19 points en première mi-temps) chez les Lyonnaises. Mais dominantes au rebonds (49 prises à 32, dont 11 pour Isabelle Yacoubou), dotés d'un collectif plus en place (19 passes décisives contre 13), elles ont refait l'écart pour filer vers la victoire face à une équipe en grosse difficulté à 3-points (1/20). De nombreuses joueuses se sont distinguées chez les Berruyères. Auteure de 5 points et 2 passes décisives en 24 minutes, Sarah Michel a par exemple terminé avec le meilleur +/- de son équipe (+25), et de loin (+12 pour Kristen Mann).

Bourges espère maintenant boucler la finale samedi après-midi, à Lyon, pour remporter son 15e titre de champion de France. "Je pense qu'on fait encore un meilleur match", a tenu à positiver l'entraîneur vaincu Pierre Vincent, qui veut éviter une sortie en trois manches.

