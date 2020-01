Bourges prolonge son coach Olivier Lafargue jusqu'en 2023

Coach du Tango Bourges Basket depuis l'intersaison 2017, le Landais Olivier Lafargue vient de prolonger jusqu'en juin 2023. L'ancien coach de Basket Landes a remporté le titre de champion de France 2018, le 14e du club (passant ainsi le CUC) et les deux dernières Coupes de France.

"Quand on a fait le point au mois de juin, les deux années passées avec les objectifs atteints, et des titres ramenés, ça paraissait logique de poursuivre l'aventure, a déclaré la présidente Agnès St-Gès devant la presse* ce lundi. Olivier est rentré naturellement dans notre projet Tango 2024, et on ne s'est même pas posé la question, et s'il nous disait non. Il fallait valider notre coach pour pouvoir travailler sereinement et penser à notre recrutement pour la saison prochaine, même si on est bien sûr plus que jamais dans notre saison. Tout va bien : on est deuxième en championnat, troisième de notre poule en EuroLeague derrière les très grosses équipes que sont Ekaterinbourg et Prague. Donc on a un bilan très positif. Les Tango, c'est aussi une belle aventure humaine est c'est important."