Bourges rejoint l'ASVEL en finale des playoffs

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Pour la première fois, la finale tant attendue entre les deux armadas du basketball français aura bien lieu. En battant Basket Landes 77 à 65 dans la belle de la demi-finale, Bourges s'est qualifié pour la finale et affrontera l'ASVEL Féminin à ce stade.

Après un début de rencontre en faveur des visiteuses, les Tango ont pris le dessus sur un 12-0 dans le deuxième quart-temps, remporté 25 à 11, au Prado. Pour rester dans le coup et tenter de revenir, les joueuses de Julie Barennes ont tenté leur chance, sans beaucoup de succès, derrière la ligne à 3-points (5/27). Privées de Marine Fauthoux (touché au cou), elles ont échoué à -12 et voient donc leur belle saison 2021-2022 se terminer, au contraire de leur future joueuse Kristen Mann (17 points à 7/11 aux tirs et 4 rebonds pour 18 d'évaluation) & co.

Le match 1 aura lieu ce dimanche 29 mai à 20h30 et il sera diffusé en direct sur Sport en France.