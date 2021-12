Bourges remporte le choc à Lyon et prend la tête de la LFB

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media

C'était le choc de cette fin d'année 2021. Bourges, après sa défaite surprise à Londres en EuroCup, s'est repris en l'emportant 76-67 à Lyon contre l'ASVEL Féminin (6 victoire, 4 défaites) à l'Astroballe. Les Tango ont réalisé une excellente prestation, collective à l'image de Sarah Michel (8 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions), pour prendre seule la tête de la LFB avec 8 victoires en 10 matches.

Car de leur côté, les Flammes Carolo (7 victoires, 3 défaites) se sont inclinées sur le parquet de Basket Landes (86-83). Deux jours après sa défaite en EuroLeague contre le Fenerbahçe Istanbul, l'équipe de Julie Barennes a terminé sa riche année 2021 avec un succès de 3 points contre les Ardennaises. Marianna Tolo a été dominante, finissant à 26 points et 9 rebonds.

Le BLMA encore battu

Derrière, Villeneuve d'Ascq revient à hauteur des Flammes Carolo et de Basket Landes avec 7 victoires et 3 défaites. L'ESBVA-LM a fini par faire craquer le promu angevin (5 victoires, 5 défaites), qui reste devant Lattes-Montpellier (4 victoires, 6 défaites) qui n'est pas parvenu à l'emporter à Tarbes (2 victoires, 8 défaites). L'ailière américaine Julie Wojta s'en est donnée à coeur joie (31 points et 10 rebonds). La Roche Vendée reste devant le BLMA également après son succès à Landerneau (3 victoires, 7 défaites). Si l'internationale nigérianne Promise Amukamara a réalisé un match complet (22 points, 7 rebonds et 5 passes décisives), dans le camp d'en face l'intérieure Tiffany Clarke a été dominante (26 points à 11/13 aux tirs et 13 rebonds pour 35 d'évaluation).

Charnay a craqué

Enfin, dans un duel important pour le maintien, Charnay a réalisé une excellente première mi-temps (+16) avant de se faire remonter par Saint-Amand et finalement s'incliner 81 à 79. C'est la Lituanienne Laura Juskaite qui a permis aux siennes de passer devant et de s'offrir une quatrième victoire. Charnay passera les fêtes à la dernière place (2 victoires, 8 défaites).

Les résultats de la 10e journée de LFB :