Bourges remporte le choc chez Basket Landes, Lattes-Montpellier regagne enfin

Bourges (13 victoires, 2 défaites) est plus que jamais leader de LFB après sa 12e victoire de suite. Auteures d'une grande deuxième mi-temps à Mont-de-Marsan ce samedi soir, les Berruyères l'ont emporté 72 à 68 sur le parquet de Basket Landes (10 victoires, 5 défaites). De quoi compter une belle avance au classement sur l'un de ses deux poursuivants. Son dauphin reste l'ASVEL (11 victoires, 4 défaites). Les joueuses de Pierre Vincent sont parvenues à l'emporter de 17 points sur le parquet d'Angers. Pour compléter le Top 4, on retrouve Charleville-Mézières (10 victoires, 4 défaites) qui n'a pas eu de mal à se défaire de Tarbes (+19).

Dans la course aux playoffs, Villeneuve d'Ascq (9 victoires, 6 défaites) a pris une belle option grâce à sa victoire dans le derby nordiste face à Saint-Amand (6 victoires, 10 défaites). L'ESBVA-LM s'est démarqué dans le dernier quart-temps, avec un 10-0 d'entrée, pour finir la période avec un avantage de 24 à 9.

Englué en bas de classement, Lattes-Montpellier (5 victoires, 10 défaites) espère remonter petit à petit. La victoire à La Roche sur Yon (8 victoires, 6 défaites) va dans ce sens. Olivia Epoupa (19 points, 5 rebonds et 4 passes décisives) a réalisé l'interception à la toute fin pour valider ce succès.

Au terme d’un match très disputé et engagé, les Gazelles stoppent la série et se relancent de la plus belle des manières ! Bravo Gazelles



