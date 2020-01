Bourges remporte le choc contre l'ASVEL, Lattes-Montpellier facile à Charnay

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Ce dimanche se jouait l'un des chocs de la Ligue Féminine de Basket. Le Tango Bourges Basket a reçu le Lyon ASVEL Féminin. Une rencontre au sommet entre les deux premiers du championnat. Les locales, dans un Prado rempli, ont pris le dessus dans le deuxième quart-temps pour compter 14 points d'avance (45-31) à la mi-temps. Elles ont ensuite poussé leur avance à +26 pour finir par l'emporter 82-65. "Quand Bourges a durci la défense, on a subi, sauf dans les 10 dernières minutes, commentait Valéry Demory. Malheureusement, quand on fait un très bon match, il y a un relâchement derrière", rappelait-il après la large victoire d'EuroLeague contre Schio jeudi. Le retour d'Ana Dabovic (16 points à 5/8 aux tirs en 17 minutes) a fait beaucoup de bien. Bourges récupère également le point-average après avoir perdu de 4 points à l'aller.

L'ASVEL (10 victoires et 2 défaites) ne compte plus qu'une victoire d'avance sur Bourges et Lattes-Montpellier (9 victoires et 3 défaites) qui l'ont battu en saison régulière. Le BLMA s'est facilement imposé à Charnay (2 victoires et 10 défaites), 62-95. Thibaut Petit a pu faire tourner. La nouvelle venue Sheylani Peddy a marqué 13 points.

Derrière, l'écart reste conséquent au classement puisque Basket Landes (7 victoires et 5 défaites) est également tombé à Charleville-Mézières (5-7) qui continue d'engranger les succès à domicile avec une excellente Evelyn Akhator (21 points et 10 rebonds).

Landerneau est désormais à hauteur de Basket Landes après son succès face à Tarbes. Le duo Taylor Wurtz (24 points) - Ashley Bruner (13 points et 15 rebonds) a brillé.

Derrière, Roche Vendée cale et possède désormais un bilan équilibré (6-6). Comme son adversaire du week-end, Villeneuve d'Ascq (6-6), elles ont perdu 90-81. "On a consommé beaucoup d’énergie en EuroCup, admet Emmanuel Body dans Ouest-France. On cherche notre second souffle." L'équipe de Lisa Berkani (22 points) reste elle sur 5 victoires en 6 matchs.

Enfin, Saint-Amand (5-7) a signé sa deuxième victoire de suite en l'emportant à Nantes-Rezé. Après une première période en faveur des locales, elles ont dominé les débats pour compter 23 points d'avance à la fin du troisième quart-temps.

