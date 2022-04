Bourges s'impose contre Tarbes et s'assure l'avantage du terrain en playoffs

LFB

Bourges pourra jouer le Final Four d'EuroCup avec le sentiment du devoir accompli en championnat de France. Vendredi soir, les Tango ont signé leur 16e victoire de suite en LFB, en s'imposant difficilement contre Tarbes (73-69). Face à un TGB limité à 6 joueuses professionnelles, l'équipe d'Olivier Lafargue a pris le dessus dans le dernier quart-temps (28-17), et plus exactement à 3 minutes 30 de la fin sur un 3-points de Kristen Mann, meilleure marqueuse de son équipe avec Alix Duchet (17 points chacune).

C'est donc le 17e succès en 19 matches de saison régulière pour le Berruyères, qui ont créé un écart définitif avec les quatre poursuivants (ASVEL, Flammes Carolo, Basket Landes et Villeneuve d'Ascq), tous à 12 victoires et 6 défaites.