Bourges s'impose facilement contre Charnay

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Après sa victoire contre l'ASVEL la semaine dernière, Bourges a enchaîné avec un succès contre Charnay samedi soir (79-48) en match avancé de la 11e journée de LFB.

Accrochées en première mi-temps (39-31), les joueuses d'Olivier Lafargue ont ensuite déroulé leur basket. "C'est l'intensité" déployée par Bourges qui a fait la différence a reconnu Pauline Lithard chez les vaincues. Laëtitia Guapo et Alexia Chartereau ont marqué 15 points chacune alors qu'Isabelle Yacoubou a dominé sous les panneaux (18 points et 8 rebonds) et Elodie Godin (4 points et 12 rebonds) a fait le sale boulot.

