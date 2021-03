Bourges sans trembler à La Roche Vendée

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Et de 16 pour le Tango Bourges Basket. En déplacement à La Roche Vendée ce samedi, les Berruyères ont pris le dessus dès le premier quart-temps. Menant 26 à 6 après 10 minutes, elles avaient déjà fait l'écart final (56-76). Une semaine avant la demi-finale de la Coupe de France contre Lattes-Montpellier, Olivier Lafargue a pu faire tourner (aucune joueuse à plus de 28 minutes), laissant Sarah Michel et Magali Mendy sur le terrain moins de 3 minutes et réintégrant tranquillement Isabelle Yacoubou (6 minutes).

Avec la défaite de Basket Landes (14 victoires et 4 défaites) à Lattes, Bourges (16 victoires, 0 défaite) a presque assuré mathématiquement sa première place de la saison régulière. De son côté, La Roche Vendée reste toujours en course pour les éventuels playoffs (8 victoires, 10 défaites) et une nouvelle qualification en EuroCup.

