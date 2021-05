Brémont, Butard, Limouzin et Mosengo-Masa continuent l'aventure avec Landerneau

LFB

Bonnes nouvelles du côté de Landerneau, les meneuses Virginie Brémont (1,78 m, 31 ans) et Hortense Limouzin (1,65 m, 22 aussi) mais aussi l'emblématique Marie Butard (1,72 m, 35 ans) et l'intérieure Catherine Mosengo-Masa (1,92 m, 25 ans) repartent pour une saison au sein du LBB.

Brémont, joueuse référencée en LFB, est essentielle à l'équipe. Elle compilait en moyenne cette saison 7,1 points accompagnés de 2,4 rebonds, 5,5 passes décisives, 1,2 interception pour une évaluation de 9,8 en 25 minutes de jeu. Elle continuera de partager la mène avec Hortense Limouzin (4,5 points, 2,8 passes décisives et 2,3 rebonds en 19 minutes).

Landerneau a aussi resigné l'expérimentée Marie Butard qui ne joue plus beaucoup mais apporte son leadership et sa culture du club. Cette saison, la native de Chambray-les-Tours tournait à 2,5 points à 35,3% de réussite aux tirs avec 0,9 rebond, 0,8 passe et 0,9 interception pour une évaluation de 2,5 en 10 minutes de jeu.

Enfin, Catherine Mosengo-Masa va tenter de s'affirmer un peu plus en LFB, elle qui tournait à 1,6 point et 2,3 rebonds en 10 minutes de moyenne en LFB sur la saison écoulée.

Landerneau se réjouit de ces quatre nouvelles prolongations de contrat, après avoir nommé Wani Muganguzi au poste d'entraîneur principal. Le LBB reste sur une saison difficile, avec une dixième place en LFB (7 victoires pour 15 défaites).