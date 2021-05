Céline Dumerc : "C'est un truc de malade, au-delà de l'imaginable"

LFB

Crédit photo : FFBB

Après avoir remporté six titres au Tango Bourges Basket, Céline Dumerc avait choisi de revenir dans le Sud-Ouest en 2016 pour y finir sa carrière. Au terme de sa cinquième saison avec Basket Landes, censée être sa dernière avant qu'elle ne décide de repartir pour un tour, celle-ci lui aura permis de remporter son septième trophée de champion de France des clubs. Si à 38 ans, elle n'est plus la pièce majeure de son effectif, son impact reste essentiel, sur le terrain comme en dehors. A 2 minutes et 15 secondes de la fin, elle a ainsi inscrit un 3-points pour repousser Lattes-Montpellier à 7 points (63-56). Après le buzzer final et la victoire 72-64, elle a partagé sa joie au micro de la chaîne L'Equipe :