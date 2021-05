Céline Dumerc : "Je ne pensais même pas pouvoir un jour disputer une finale avec Basket Landes"

d'âme. Jeudi, au Prado de Bourges, Basket Landes avait ce truc en plus par rapport à l'ASVEL Féminin. Un supplément d'âme qui a permis aux joueuses de Julie Barennes de faire la différence face aux grosses individualités adversaires et de l'emporter 77 à 73 dans cette première demi-finale des playoffs de Ligue Féminine de Basket. Incertaine jusqu'au dernier moment, Céline Dumerc est finalement parvenue à jouer, intégrant même le cinq majeur de son équipe. Au final, celle qui a connu tant de titres avec Bourges s'apprête à jouer une nouvelle finale, à bientôt 39 ans, avec Basket Landes. Une belle histoire.

"Je ne suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup, avouait Céline Dumerc après le match dans Sud-Ouest. Quand je suis arrivée en 2016, je ne pensais même pas pouvoir un jour disputer une finale avec Basket Landes. Les supporteurs, les dirigeants, eux, y ont toujours cru. Cette saison a été affreuse à vivre en tant qu'athlète et pour les supporteurs aussi, j'imagine. Par des petits mots d'encouragements et des photos, ils nous ont accompagnées ce soir. J'imagine la folie furieuse que ça aurait été si on avait fait ça à Mitterrand. C'est un truc de fou, ce qui nous arrive. C'est presque inespéré. Mais sincèrement, on le mérite."