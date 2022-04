Céline Dumerc : "On a l’impression que toutes les Landes viennent à Bercy"

Champion de France en 2021, Basket Landes n'avait encore jamais joué la finale de la Coupe de France. Ce sera chose faite, à Bercy ce samedi contre Bourges. Céline Dumerc (1,69 m 39 ans), qui a bien sûr déjà remporté ce trophée (à cinq reprises, la dernière fois en 2014), est très heureuse de pouvoir participer à cette grande première, six ans après son arrivée au club.

"C’est énorme, se confie-t-elle sur le site Internet de la LFB. La Coupe de France, c’est un parcours assez court avec des matches couperets qui peuvent vite te conduire à soulever un trophée. C’était pour le club il y a quelques temps, le moyen le plus rapide d’avoir accès à un titre national, avant qu’on déjoue les pronostics en remportant le championnat LFB l’an dernier... Amener tout le peuple landais à Paris à Bercy est un rêve qui se concrétise pour tous les dirigeants. Ramener la Coupe à la maison serait la cerise sur le gâteau, mais déjà accéder à cette finale à Paris, c’est énorme, c’est une première pour le club. On se permet de rêver de ramener ce trophée dans le Sud-Ouest. On a hâte d’y être, même si on sait que ça sera très compliqué."