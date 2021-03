Céline Dumerc (Basket Landes) : "J'aime tellement ce club"

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Considérée comme "l'une des meilleures joueuses européennes de ces vingt dernières années" par Marie-Laure Lafargue, Céline Dumerc (1,69m, 38 ans) n'a pas encore pris sa retraite. Du moins, elle est revenue sur sa décision, alors qu'elle devait arrêter le basket professionnel à l'issue de cette saison 2020-2021. "Tant que mon corps et ma tête me permettent de continuer, il faut que j'y aille parce que le jour où j'arrêterai vraiment, je ne pourrai pas revenir en arrière", a expliqué la Tarbaise devant la presse.

À (re)lire sur BeBasket. Entretien avec la présidente de Basket Landes, Marie-Laure Lafargue, sur les ambitieux du club landais

Figure emblématique du basketball féminin, la championne d'Europe 2009 a donc décidé de repartir pour une 20e saison en LFB. Et donc une 6e et dernière saison à Basket Landes ? "Je rempile. J'ai fait une erreur en annonçant ma retraite donc je ne le ferai plus", rigole-t-elle.

"Je ne voulais pas changer d'avis mais quand tu laisses parler ton cœur..."

Poussée par la présidente Marie-Laure Lafargue et les deux autres vice-présidents de Basket Landes (Audrey Lacroix et Pierre Dartiguelongue), la general manager de l'équipe de France féminine n'a pas mis longtemps à revenir sur sa décision. À bientôt 39 ans, elle tourne toujours à 8,9 points à 42,6% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 3,8 passes décisives pour 10,7 d'évaluation.

"Ça n'a pas été évident et clair dans ma tête, explique-t-elle. Quand j'ai vu ces trois-là venir à la maison, c'était comme le remake d'il y a cinq ans (quand elle a quitté Bourges, ndlr). S'ils n'étaient pas revenus me voir, je n'aurais pas changé d'avis. Mais le fait qu'ils viennent... Au début, je ne voulais pas changer d'avis car j'avais acté ma décision mais au fil des minutes, quand tu laisses parler son cœur... L'envie de jouer est toujours là mais de toute façon, elle sera toujours là. J'aime tellement ce club, j'ai encore envie d'apporter. Jouer dans des salles vides, sans public, ce n'est pas plaisant."

Deuxième de LFB (14 victoires - 4 défaites), la formation basée à Mont-de-Marsan perdra toutefois Miranda Ayim qui, elle, mettra un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison.