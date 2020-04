Céline Dumerc confirme qu'elle va jouer une saison supplémentaire

LFB

Crédit photo : FIBA

Comme annoncé dimanche, Céline Dumerc va jouer une saison supplémentaire. A bientôt 38 ans, la Tarbaise va se réengager pour l'exercice 2020/21 à Basket Landes, confirme-t-elle dans L'Equipe. En plus des arrivées de Valériane Vukosavljevic, Kendra Chery et Seehia Sida Abega, de la présence de Miranda Ayim, Aby Gaye et Marie-Eve Paget (sous contrat), d'autres prolongations sont attendues.

En 2019/20, "Caps" tournait à 8 points à 47% de réussite à 3-points, 2,2 rebonds et 3,4 passes décisives pour 9,8 d'évaluation de moyenne.

L'effectif prévisionnel de Basket Landes pour 2020/21 :